Владивосток, , 10:59 — REGNUM Акватории вокруг Курильских островов, оставленные японскими рыбаками, быстро займут отечественные рыболовецкие компании. Об этом вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил 9 июня на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммита.

Рыбный промысел Fish.gov.ru

Россия, как сообщало ИА REGNUM, ранее приостановила межправительственное соглашение с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. В МИД РФ заявили, что Токио должно выполнить свои финансовые обязательства.

«У нас определённый дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании», — сказал Трутнев.

По его словам, дефицит обусловлен в том числе программой «квоты в обмен на инвестиции», в рамках которой государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов. В обмен они должны строить на Дальнем Востоке рыболовецкие суда и заводы по переработке рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Трутнев также заявил, что «вся Россия развернулась на восток», поэтому нужно расширять провозные возможности железных дорог.

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