Волгоград, , 11:45 — REGNUM Подозреваемый в серии разбойных нападений на пожилых людей задержан полицейскими в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Задержание Revda-info.ru

Злоумышленник под надуманными предлогами проникал в дома к пенсионерам. Так, 81-летнюю жительницу Красноармейского района он убедил в необходимости сверки платёжных квитанций. Оттолкнув женщину от двери и угрожая ей ножом, забрал из квартиры более пяти тысяч рублей, ноутбук и банковскую карту. С пневматическим пистолетом грабитель ворвался к 96-летней волгоградке, выстрелил несколько раз в пол и похитил две тысяч рублей. Ещё одной жертвой налётчика стал пенсионер из Камышина, у которого злоумышленник отнял почти 21 тысячу рублей.

По подозрению в совершённых преступлениях задержан 33-летний ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.