Барнаул, 9 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Власти Барнаула 9 июня известили о старте пляжного сезона. По данным пресс-центра городской мэрии, 10 июня, состоится торжественное открытие городского пляжа на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10).

Мэрия Барнаула Барнаульский пляж

С 12:00 местного времени гостей пляжа ждет концертная программа, мастер-классы, конкурсы, заплыв представителей Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи».

Маршрутный автобус №101 доставит отдыхающих от площади Баварина до парковки городского пляжа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вместе с резким потеплением и освобождением водоемов ото льда начались трагедии. СУ СК РФ по Алтайскому краю 11 апреля известило о возбуждении уголовного дела по факту утопления 8-летней девочки в Алтайском районе.

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