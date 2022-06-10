Тбилиси, , 02:47 — REGNUM Мать бывшего президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания в очередной раз посетила его в клинике «Вивамед», сообщает 8 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Аласании, Саакашвили направил несколько писем в Европейский союз, чтобы поспособствовать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Сейчас он размышляет и беспокоится в основном об одном — о статусе Грузии в ЕС. Этим человеком многое сделано для того, чтобы Грузия получило место в ЕС, и, конечно, теперь это единственное, о чём он думает, а всё остальное, в том числе и здоровье, отошло на второй план. Им в ЕС было отправлено много писем на все уровни, в которых обосновывается, почему Грузия действительно принадлежит [Европе], потому что с момента обретения независимости Грузия принесла большую жертву, чтобы получить собственное место на Западе», — сказала Аласания.

Напомним, что как для грузинского правительства, так и для оппозиции вступление Грузии в ЕС является одной из главных целей национальной внешней политики.