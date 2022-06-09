Лондон, 9 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Кризис стоимости жизни может привести к росту насильственных преступлений, предупредил мэр Лондона Садик Хан, сообщает 9 июня Wales Online.

EDDIE Лондонская полиция

«Мы вынуждены признать, что растущая стоимость жизни может усугубить ситуацию и даже рискует отбросить нас назад [в борьбе с преступностью]», — заявил мэр.

Мэрия ссылается на данные Управления национальной статистики, согласно которым в 2021 году количество преступлений с применением ножей снизилось на 7%, а с применением оружия — на 18%. Однако уровень насилия по-прежнему остается «слишком высоким», несмотря на то, что количество инцидентов снизилось с момента начала пандемии.

Влияние экономических трудностей может поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с насильственными преступлениями. По словам Хана, рост стоимости жизни, который затронул огромное количество людей и особенно некоторые наиболее уязвимые группы населения, может спровоцировать рост преступности и усугубить ее основные причины.

Из-за растущих расходов многие могут оказаться за чертой бедности, что наряду с нехваткой позитивных возможностей для молодежи может стать причиной насильственных преступлений. Проведенный мэрией Лондона анализ показывает связь между бедностью и преступностью: шесть из десяти районов с наибольшим ростом безработицы входят в первую десятку районов по уровню насилия.