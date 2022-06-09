Бухарест, 9 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Два взрослых африканских льва сбежали из зоопарка в городе Рэдэуцэ на северо-востоке Румынии. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Лев

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 8 июня. Предполагается, что один из сотрудников структуры недостаточно плотно закрыл вольер с хищниками.

Ведутся поиски животных.

Жители Рэдэуцэ информированы о происшествии по системе оповещения экстренных служб.