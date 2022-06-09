Хабаровск, 9 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Хабаровском крае появились первые результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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«Десять выпускников Хабаровского края получили максимальные 100 баллов! Поздравляю ребят! Это первые претенденты на получение премии имени Н. И. Гродекова», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 11 молодых людей, оканчивающих школу, получили 100 баллов при сдаче экзаменов по химии и русской литературе. Каждый из них получит 100 тыс. рублей.