Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком после победы команды в чемпионате России по футболу

«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трёхлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Он добавил, что соглашение должно быть подписано в первые дни тренировочного сбора.

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. За это время команда четыре раза выиграла чемпионат России, дважды — Суперкубок России, один раз — Кубок страны.