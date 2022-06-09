Томск, 9 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Погибшие в результате ДТП в Омской области полицейские возвращались в Томск из командировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла сегодня, 9 июня утром на 932 км трассы Челябинск–Новосибирск. В результате погибли три человека, все они являлись сотрудниками томского МВД. Один человек выжил, его доставили в медицинское учреждение.

«Руководство УМВД России по Томской области выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции и окажет их семьям всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.