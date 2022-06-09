Якутск, 9 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и убили. Расправу сняли на видео, которое распространяется 9 июня в соцсетях.

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Причиной жестокого убийства зверя называется то, что он мешал людям работать. К ловушке медведя приманили едой. Возможно, он представлял угрозу и люди хотели обезопасить себя.

«Однако теперь им запросто может светить уголовное дело. Такое жестокое убийство (еще и без лицензии) группой это гарантировано статья ч. 2 ст. 245 УК РФ. Должны были уведомить власти, дождаться кадрового охотника, который бы и произвел санкционированный отстрел, в случае реальной угрозы», — прокомментировал видео журналист и политобозреватель республики Виталий Обедин.

Он усомнился в том, что кадры расправы действительно сняты в Якутии и предположил, что «опять в Якутию камни полетят, когда видео попадет к депутату-собаколюбу Бурматову (а оно попадет, 100%)».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году за чудовищное по своей жестокости убийство медведя в якутской тайге вахтовики, ездившие по животному на УРАЛе, понесут наказание в виде штрафа. Изначально их собирались судить за жестокое обращение с животными, но в ходе расследования, дело, как оказалось, было переквалифицировано, и штраф живодерам назначили за незаконную охоту с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства.