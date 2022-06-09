Москва, 9 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Москвичи передали более 2 млн предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса. Об этом 9 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

При этом вице-мэр отметила, что в городе продолжается сбор гуманитарной помощи для выходцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду. С момента начала акции в сборе гуманитарной помощи приняли участие уже шесть тысяч волонтеров. Они принимают и сортируют вещи», — сказала Сергунина.