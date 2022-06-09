Пули-Алам, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Логар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего офицера пограничных войск. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство

Хушхалиддин, бывший военнослужащий, ставший таксистом, был убит во время поездки. По словам собеседников издания, у него ни с кем не было личных счётов, он избегал разговоров о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что Хушхалиддин в своё время служил под началом одного из командующих пограничными войсками Афганистана генерала Мохаммада Аюба Хусейнхейля.