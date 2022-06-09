Москва, 9 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, Герой РоссииАдам Делимханов («Единая Россия») допустил, что специальная военная операция на Украине может завершиться до конца 2022 года, сообщает 9 июня РИА Новости.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

Депутат ответил на вопрос журналиста о том, может ли спецоперация завершится уже в этом году.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет. На данном этапе говорить об окончании операции рано. Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом», — сказал Делимханов.

Однако он выразил уверенность, что«всему этому придет конец», поскольку предпосылки к изменениям уже есть.