Франция, Германия, Британия и США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ
Париж, 9 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министерства иностранных дел США и Великобритании, Франции и Германии призвали Иран «уважать свои юридические обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ» после отчета, в котором делается вывод об отсутствии сотрудничества со стороны Тегерана, сообщает Le Figaro.
Четыре страны приветствуют принятие советом управляющих международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции в ответ на недостаточное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ вопреки тому, что требует соглашение о гарантиях, заключенное в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).
«Мы призываем Иран прислушаться к призыву международного сообщества выполнить свои юридические обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы полностью прояснить и решить эти вопросы без дальнейших промедлений», — говорится в совместном заявлении МИД США, Великобритании, Франции и Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция остается второй европейской страной, в которую Катар инвестирует больше всего средств, после Германии и Великобритании.