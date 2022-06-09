Париж, 9 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министерства иностранных дел США и Великобритании, Франции и Германии призвали Иран «уважать свои юридические обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ» после отчета, в котором делается вывод об отсутствии сотрудничества со стороны Тегерана, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Четыре страны приветствуют принятие советом управляющих международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции в ответ на недостаточное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ вопреки тому, что требует соглашение о гарантиях, заключенное в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).

«Мы призываем Иран прислушаться к призыву международного сообщества выполнить свои юридические обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы полностью прояснить и решить эти вопросы без дальнейших промедлений», — говорится в совместном заявлении МИД США, Великобритании, Франции и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция остается второй европейской страной, в которую Катар инвестирует больше всего средств, после Германии и Великобритании.