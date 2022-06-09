Новосибирск, 9 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Новосибирске специалисты управления потребительского рынка мэрии совместно с сотрудниками администраций нескольких районов и полицейскими изъяли два незаконно торгующих топливом автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

t. me/nsk54_official Погрузка незаконно торгующего топливом автомобиля

«Эвакуации автомобиля на улице Макаренко предшествовало семичасовое противоборство со стороны собственника, который не подчинился требованиям сотрудников полиции. Только к 22:00 собственник покинул своё транспортное средство, после чего автомобиль удалось эвакуировать в место хранения», — рассказали в мэрии.

Второй автомобиль был изъят на проспекте Дзержинского.

Уточняется, что составлено два протокола об административных правонарушениях.