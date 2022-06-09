Мазари-Шариф, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В результате пожара на рынке в афганской провинции Балх погиб человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Dave Hogg Пожар

Мохаммад Асиф Вазири, представитель штаб-квартиры полиции Балха, уточнил, что пожар вспыхнул около 2:30 ночи 8 июня во втором округе безопасности города Мазари-Шарифа, административного центра провинции Балх.

Он сообщил, что в огне погиб 70-летний мужчина, житель провинции Тахар.

По его словам, пожар начался из-за непотушенной сигареты и причинил ущерб почти в один миллион афгани. Недавно в Мазари-Шарифе произошёл пожар в магазине штор.