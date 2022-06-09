Барнаул, 9 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Более 500 мест размещения появится на территории туристической зоны «Бирюзовой Катуни» с запуском новых проектов резидентов, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM консультант управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Лариса Хищенко по итогам пресс-конференции начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

www.bkatun.ru Так ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» выглядит ночью

Анонсируя начало активного летнего отдыха на «Бирюзовой Катуни», который традиционно стартует в первой декаде июня, он отметил, что комплекс продолжает активно развиваться. Сейчас здесь зарегистрировано 26 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 18,34 млрд рублей.

«В ближайшее время резидентами турзоны планируется открыть еще более 500 новых мест размещения в различных форматах отдыха, включая глэмпинги, таунхаусы и др. Важно, что новые проекты предусматривают возможность круглогодичного размещения гостей, что позволяет делать отдых в Алтайском крае внесезонным», — отметил Евгений Дешевых.

В частности, проект «Август» компании «Алтайм» уже начал прием гостей в новом для сибирского региона формате глэмпинга, предполагающего отдых отельного уровня в условиях живой природы. Хозяйка комплекса Юлия Альянова рассказала, что концепция проекта является новым веянием, что делает его особо притягательным для жителей больших городов.

Проект «Хвоя» даст «Бирюзовой Катуни» еще порядка 80 мест в комфортных коттеджах и шале. Генеральный директор компании Даниил Пашинов центральную идею будущего комплекса видит в возможности предоставления гостям всего комплекса услуг, который необходим во время отдыха: спорт, развлечение, сервисные услуги и др. «Таким образом, нашим гостям не придется думать о том, чем заняться во время отдыха, мы постараемся учесть их интересы и желания», — рассказал он.

Отличным от привычной концепции отельного отдыха в этом сезоне станет проект «Алтайское кочевье» компании «Арго». Он представляет юрточный этнокомплекс из 12 юрт на 24 основных места, которые уже в виде белых шапок расположились в зеленой долине «Бирюзовой Катуни».

Представитель компании Светлана Щигрева рассказала, что реализация проекта сопровождается партнерами из Киргизии. Уже в середине июля комплекс начнет прием гостей.

«Мы предлагаем нашим гостям пожить в реальном жилище кочевников — юрте, которая построена из натуральных материалов — дерево, войлок, кожа животных», — рассказала она.

Создание этнокомплекса поддержано грантом Ростуризма, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма. В непосредственной близости от глэмпинга проходит экотропа. Таким образом, юрточный глэмпинг войдёт в международную сеть кемпингов «As a Nomad on the Great silk road».

Новое качество отдыха предложат гостям «Бирюзовой Катуни» строящиеся комплексы «Лес и река», «Алтика-Алтай» с набережными, прогулочными зонами, спа-салонами, бассейнами и навесными мостами над рекой Катунь, которые вполне могут претендовать на новации комплекса этого сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, после старта праздника «Цветение маральника», который прошел в майские праздники на площадке особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и ознаменовал открытие летнего туристического сезона, эти территории посетили 40,7 тыс. чел. и 14,9 тыс. чел. соответственно.

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