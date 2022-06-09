София, 9 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников государственной железнодорожной компании Болгарии БЖД получили уведомления о невозможности провести отпуск на базах отдыха предприятия из-за заселившихся в указанные здания гостиниц и санаторий переселенцев с Украины. Об этом 9 июня сообщает софийская газета «24 часа».

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, в настоящее время практически все соответствующие номера предоставлены местными властями в распоряжение украинских граждан, имеющих на болгарской территории статус беженцев. В этой связи представители профсоюза железнодорожников Болгарии анонсировали проведение масштабной акции протеста.

«Мы настаиваем на компенсационном механизме для наших людей, чей отдых был бесцеремонно сорван», — говорится в заявлении активистов.

Напомним, в данный момент на черноморских базах отдыха БЖД размещено до 2 тыс. украинцев. По состоянию на 9 июня статус беженцев в Болгарии получили 120 тыс. граждан Украины.