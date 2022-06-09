Москва, 9 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Всемирный банк, делая пессимистические прогнозы о росте китайской экономики, пытается нивелировать негативные последствия собственных решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Сегодня в мире развитие экономики напрямую зависит от политической воли людей, принимающих глобальные решения. Так как Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,5% с 3,7%, а прогноз на 2023 год также ухудшен — до 2,4% с 2,6%, то им как-то надо реабилитироваться, и Всемирный банк, делая пессимистические прогнозы относительно Китая, тем самым стремится нивелировать негативные последствия своих решений, — сказала Паштова. — Однако Китай с достоинством выдерживает нападки Запада, а риски могут быть больше внешними, нежели внутренними».

Как полагает Паштова, в 2023 году в Китае не исключена стагнация экономики или спад не более чем на 0,3- 0,7%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2022 года объем внешней торговли КНР вырос на 8,3%.