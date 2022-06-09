Москва, 9 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») призвал не питать иллюзий и не цепляться за ЕГЭ.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

«Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Если уж взялись исправлять ситуацию, то необходимо отказаться от любых пагубных нововведений, каждое из которых внесло свой вклад в разрушение нашего традиционного образования когда-то лучшего в мире, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) сохранится и при переходе к национальной системе высшего образования, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, ЕГЭ не является частью Болонской системы, а построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.

Однако при принятии Госдумой законодательства о введении в России новой итоговой аттестации в правительстве настаивали на том, что ЕГЭ является частью Болонской системы.

Читайте также:Российские власти собираются прекратить научные связи с США