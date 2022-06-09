* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России ликвидировала в Ростовской области ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 9 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Предположительно, координировали деятельность ячейки кураторы с Украины.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Члены группировки распространяли террористическую идеологию, вербовали в ряды организации новых приверженцев. В ходе обысков изъята пропагандистская литература, а также средства связи и электронные носители информации.