Чарикар, Афганистан, 9 июня 2022, 10:33 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что неизвестными лицами в кишлаке Теглар уезда Джебель-ус-Сирадж был убит мужчина. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство
Убийство
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По данным источников, мужчина был сыном бывшего старосты кишлака Теглар. Причиной убийства могла быть семейная вражда.

По подозрению в совершении этого убийства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких местных жителей. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали случившееся.

Личная и семейная неприязнь в Афганистане часто приводит к убийствам.