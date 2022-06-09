Чарикар, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что неизвестными лицами в кишлаке Теглар уезда Джебель-ус-Сирадж был убит мужчина. Об этом пишет газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, мужчина был сыном бывшего старосты кишлака Теглар. Причиной убийства могла быть семейная вражда.

По подозрению в совершении этого убийства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких местных жителей. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали случившееся.

Личная и семейная неприязнь в Афганистане часто приводит к убийствам.