В Афганистане неизвестные убили жителя Парвана
Чарикар, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что неизвестными лицами в кишлаке Теглар уезда Джебель-ус-Сирадж был убит мужчина. Об этом пишет газета «8 Собх».
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Убийство
По данным источников, мужчина был сыном бывшего старосты кишлака Теглар. Причиной убийства могла быть семейная вражда.
По подозрению в совершении этого убийства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких местных жителей. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали случившееся.
Личная и семейная неприязнь в Афганистане часто приводит к убийствам.