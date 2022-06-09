Москва, 9 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Если вопросы энергетического и продовольственного кризиса не разрешатся до осени 2022 года, то риски стагфляции мировой экономики резко возрастут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.

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«Большинство центральных банков ведущих стран уже начали ужесточение денежно-кредитной политики и цикл повышения ставок (исключение — Китай и Россия, которые уже фактически вошли в рецессию по макроэкономическим показателям). Особое внимание приковано к действиям ФРС, которая с июня планирует приступить к ужесточению ДКП. Большинство расчетов строится на том, что это позволит сдержать инфляцию, — сказала Корнилова. — Риски стагфляции [мировой экономики] до сих пор достаточно высоки. Экономика Китая из-за коронавирусных ограничений не растет теми темпами, на которые рассчитывали. Глобальный энергетический кризис не разрешён. Продовольственные проблемы становятся всё более актуальными. Если они не решатся до осени, то риск входа в стагфляцию повысится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в развитых экономиках окажется неприемлемо высокой.