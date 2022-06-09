Село Верхневилюйск, Якутия, 9 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Для доставки желающих отпраздновать Ысыах Олонхо в Верхневилюйске организуют дополнительные авиарейсы из Якутска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 июня в пресс-службе правительства республики.

ЯСИА Якутский национальный праздник «Ысыах». Момент благословения праздника

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Цены на билеты будут снижены, заверили в госоргане. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Полярные авиалинии». Решение об уменьшении тарифов было принято из-за высокой значимости праздника, пояснили в правительстве региона. Кроме того, хочется, чтобы мероприятие посетили как можно больше якутян.

Один билет до Верхневилюйска будет стоить 14-16 тыс. рублей вместо 23 тыс. От Верхневилюйска до места проведения Ысыаха якутян будет возить специальный автобус.

В программе праздника 114 мероприятий, в том числе конкурсы, выставки, соревнования и концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня приглашение приехать в столицу Якутии на национальный праздник Ысыах получил президент РФ Владимир Путин. Во время видеосвязи с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», главу государства пригласил многодетный отец Пётр Пестряков.