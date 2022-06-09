Казань, 9 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Штаб по обеспечению кибербезопасности сформирован в Татарии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Pixabay.com Кибератака

Руководителем штаба назначен глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Вице-премьеру РТ — руководителю аппарата кабмина РТ Шамилю Гафарову поручена организация работ в данном направлении, в том числе обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты.

В среду, 8 июня, DDoS-атаке подверглись сайты республиканских госорганов. Временно была нарушена работа сайтов главы и правительства Татарии, портал правовой информации и сайт мэрии Казани.

По данным минцифры РТ, в мае зафиксировано 212 тыс. кибератак на государственные информационные ресурсы республики, что в 40 раз превышает количество инцидентов в апреле.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 6 июня сайт госсобрания Башкирии оказался недоступен для пользователей.

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