Ереван, , 10:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в Ереване, 9 июня посетил почтил память жертв геноцида армян. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Церемония поминовения жертв геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» Kremlin.ru

Сообщается, что глава российской дипломатии прибыл на мемориальный комплекс «Цицернакаберд» («Крепость ласточки»), посвящённый армянам, которые погибли в 1915 году в ходе гонений на территориях подконтрольных Османской империи. При этом в Турции отрицают, что тогда был геноцид. Его признание в этой стране считается преступлением.

Напомним, Лавров прибыл в Армению 8 июня. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом оппозиция проводит масштабную акцию протеста возле здания армянского МИД. Протестующие хотят донести до Лаврова, что действующая власть Армении «нелегитимна».

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