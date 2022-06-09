Магадан, , 10:30 — REGNUM В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя, который обвиняется в изнасилование с угрозой убийством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Насилие

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Установлено, что вечером 3 июня ранее судимый мужчина пригласил 44-летнюю женщину, с которой познакомился на одном из сайтов знакомств, провести вместе время. Под надуманным предлогом фигурант заманил потерпевшую в свою квартиру, где после употребления им значительного количества алкоголя, применяя физическую силу и угрожая убийством, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый не давал женщине уйти из квартиры, но она улучила момент, взяла нож, газовый баллончик и нанесла мучителю телесные повреждения. Ей удалось покинуть квартиру и обратиться с заявлением в полицию.

Подозреваемого в кратчайшие сроки задержали. Ему предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие предъявило обвинение троим уроженцам Узбекистана, которые совершили в Кронштадте групповое изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера в отношении двоих 21-летних жительниц Санкт-Петербурга.