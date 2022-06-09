* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают перебрасывать войска в афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили дополнительно в провинцию более 1600 солдат из провинции Лагман. Часть этих сил набрана из гуджаров.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июня арестовали и заключили в тюрьму по обвинению в хранении оружия нескольких молодых людей из кишлака Мала близ административного центра Панджшера.

Массовые задержания гражданских лиц талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере — не новость. В течение нескольких месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в провинцию тысячи солдат. Они задерживают, пытают и даже убивают десятки мирных жителей.

На этой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые подтвердили задержание десятков мирных жителей в Панджшере и признала смерть одного мирного жителя, подвергшегося пыткам со стороны и боевиков.