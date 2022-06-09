Улан-Удэ, , 10:29 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший владелец гостиницы, при пожаре в котором погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трёхэтажное здание он построил на своём придомовом участке.

Пожар в Бурятии Главное управление МЧС по Бурятии

На первом этаже располагалось СТО, а на втором и третьем этажах были обустроены жилые помещения, которые сдавались гражданам. При этом в здании не было эвакуационных выходов, пожарной сигнализации и противопожарного инвентаря, в связи с чем помещения не могли использоваться в качестве гостиницы.

Пожар произошёл в ночь на 28 мая из-за короткого замыкания. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в это время находились 11 постояльцев.

«В результате отравления продуктами горения погиб один мужчина. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты 3-го этажа женщина и малолетний ребенок получили тяжкие телесные повреждения, еще двум постояльцам, в том числе подростку причинены повреждения в виде термических ожогов пламенем различных участков тела», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии предъявлено обвинение владельцу хостела, в котором погиб человек