Москва, , 10:29 — REGNUM В настоящее время на автомобильном рынке России идет распродажа складов и сокращение спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«В 2021 году на рынке новых легковых автомобилей присутствовал большой объём неудовлетворенного спроса, который сформировался вследствие недостатка электронных компонентов и увеличения стоимости комплектующих. В мае 2022 года в России было реализовано 24,3 тыс. машин, а в прошлом году — 147 тыс. А сейчас на рынке идёт распродажа складов и сокращение спроса, — сказал Щербаченко. — По данным Росстата, производство автомобилей в апреле в России максимально снизилось к данным прошлого года на 85,4%, или в 6,8 раз. На данный момент продажи падают у всех марок. Например, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АНБ), АвтоВАЗ фиксирует снижение продаж на 84,8% в мае 2022 по сравнению с маем 2021 года. У УАЗа снизились продажи на 40,8%. Kia, Hyundai, Opel, Peugeot фиксируют снижение около 82%. У премиум брендов (Jaguar, Land Rover, Porsche, Volvo) продажи снизились на 93-97%. Поставки европейских марок в данный момент приостановлены».

Как полагает экономист, для продолжения продаж автомобилей нужны значительные инвестиции, в том числе в перестройку логистических цепочек.

«Также на авторынке присутствуют и другие проблемы, например сложности с обслуживанием автомобиля (нехватка оригинальных запчастей), дороговизна страхования. Все это будет негативно сказываться на автобизнесе в целом, возможно дальнейшее снижение объёма продаж», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, что жители РФ предпочитают сберегать денежные средства и отказываются от покупок автомобилей в кредит.

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