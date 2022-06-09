Сеул, 9 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 388 человек. Об этом 9 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 9 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 058 812 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1547 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 602 059 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 3058 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 326 460 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 17 631 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 211 321 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 161 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 200 346.

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