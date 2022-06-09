Москва, 9 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн тонн сельхозпродукции, в своем телеграм-канале 9 июня высмеял доктор экономических наук Никита Кричевский. Он считает, что слова главы «незалежной» не соответствуют действительности и его фиаско уже отчетливо видно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский сообщил, что Украина может вывозить через порты до 10 млн т сельхозпродукции в месяц, а по железной дороге — 2 млн т. По словам Зеленского, сейчас в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна, а к осени этот объем вырастет до 75 млн.

«Врет. Как сивый мерин. Мы много раз давали расклад по украинскому зерну и указывали, что истинной причиной глобальной истерики является не зерно, а растительное масло, перебои и рост цен на которое происходят по всей Европе.

Возможно, Зеленский говорит о 10 млн т, имея в виду все, абсолютно все морские порты. Не только Одессу с Николаевым, но и Крым, а также Мариуполь. При этом, по словам главы Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева в месяц через порты Украина может вывозить не 10 млн т, а всего 1,2-1,5 млн т.

Кроме того, в конце мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскрыл размеры запасов зерна, находящихся в портах страны. Это всего 1,5 млн т.

Еще один момент. На неподконтрольных Киеву территориях находятся элеваторы с суммарной мощностью хранения до 15 млн т. Их тоже посчитали?

Ложь, лицемерие, блеф, стремительно набирающие обороты. Как мы и предупреждали. Фиаско Зеленского уже отчетливо видно, а потому он с командой делают все возможное, чтобы оттянуть неизбежный финал», — пояснил Никита Кричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Украина ранее могла экспортировать через порты в Черном море до 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции, Владимир Зеленский сказал, выступая по видеосвязи на конференции, организованной Йельским университетом.

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