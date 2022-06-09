Калуга, 9 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Калужской области на призыв «Батарейку принеси — ежика спаси» откликнулись представители 102 учреждений, которые за три месяца 2022 года собрали 4 тонны 374 кг использованных элементов питания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Участники акции «Батарейку принеси — ежика спаси»

Победителями второй год подряд стали учащиеся калужской средней общеобразовательной школы № 17, которые сдали на переработку 473 кг старых батареек. Второе место заняли воспитанники детско-подросткового центра «Содружество» из Калуги и участники Молодежного совета VI созыва при Районной Думе Кировского района. Кондровская средняя образовательная школа №1 из Дзержинского района и Бронцевская средняя образовательная школа из Ферзиковского района замыкают тройку лидеров.

«Мы будем продолжать подобные акции и привлекать к раздельному сбору отходов новых участников, особенно юных калужан. Важно, чтобы они осознавали важность решения экологических проблем», — отметил Владимир Жипа.

Все собранные старые батарейки отправят на переработку. Участники акции получат электронные дипломы. Награждение победителей пройдет 17 июня в региональном минприроды.