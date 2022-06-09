Макеевка, ДНР, 9 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллерия украинских войск нанесла удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.