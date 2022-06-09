Ереван, , 14:28 — REGNUM Армения и Азербайджан, сцепившиеся в кровавом конфликте, пытаются договориться о мирном соглашении под эгидой Европейского союза. Тем временем прогресса в сближении добились Турция и Армения, также долгое время враждовавшие между собой, пишет 9 июня портал Modern Diplomacy.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

22 мая армянские и азербайджанские политики встретились в Брюсселе для обсуждения мирного процесса, чему способствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Быстрая реализация некоторых пунктов, согласованных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на их встрече, свидетельствует о существенном прогрессе.

Во-первых, после продолжительных переговоров две страны договорились о транзитных коридорах. Также они решили провести делимитацию границ и организовать международную комиссию для решения этого вопроса. Комиссия уже приступила к работе.

Это стало значительным прогрессом в отношениях между странами и показало растущее участие ЕС в решении проблем Южного Кавказа. С момента окончания войны в Нагорном Карабахе в 2020 году преобладало мнение, что Запад отдаляется от региона. Россия была доминирующей державой не только в военном, но и в политическом плане. Она в основном диктовала дипломатическую игру между Арменией и Азербайджаном.

Ситуация меняется. Представители двух южнокавказских стран встречались при посредничестве ЕС с начала этого года, а единственная встреча при посредничестве России — встреча министров иностранных дел 12 мая — прошла в кулуарах другого крупного мероприятия и не принесла ничего нового. А представитель министерства иностранных дел России даже обвинил ЕС во вмешательстве в мирный процесс.

Хотя Россия по-прежнему сохраняет сильные позиции в регионе, едва ли она всерьез намерена в данный момент способствовать мирному процессу, так как это распылило бы ее ресурсы.

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