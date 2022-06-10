Марнеули, Грузия, , 02:41 — REGNUM На территории Марнеульского муниципалитета на юго-востоке Грузии продолжают фиксироваться случаи укусов людей ядовитыми змеями, сообщает 9 июня marneulifm. ge.

Змея

Так, в 2022 году зафиксированы три таких случая. В двух их них ужаленными были дети. Один ребёнок был переправлен в детскую больницу в Тбилиси.

Руководитель Центра общественного здравоохранения муниципалитета Марнеули, заявила, что вакцина против яда имеется в достаточных количествах в медицинских учреждениях Марнеули.

По данным за 2021 год, в Марнеульском муниципалитета было зарегистрировано 11 случаев укусов змей.