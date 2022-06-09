Марнеули, Грузия, 10 июня, 2022, 02:41 — ИА Регнум. На территории Марнеульского муниципалитета на юго-востоке Грузии продолжают фиксироваться случаи укусов людей ядовитыми змеями, сообщает 9 июня marneulifm. ge.

Змея

Так, в 2022 году зафиксированы три таких случая. В двух из них ужаленными были дети. Один ребёнок был переправлен в детскую больницу в Тбилиси.

Руководитель Центра общественного здравоохранения муниципалитета Марнеули заявила, что вакцина против яда имеется в достаточных количествах в медицинских учреждениях Марнеули.

По данным за 2021 год, в Марнеульском муниципалитете было зарегистрировано 11 случаев укусов змей.