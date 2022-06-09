Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 10:23 — REGNUM В Ростовской области на автодороге Таганрог-Авило-Успенка микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 9 июня.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дорожная авария случилась около 9:20 мск в Матвеево-Курганском районе. По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий на обочине грузовик. В микроавтобусе находились семь человек, двое из них получили травмы. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Матвеево-Курганского района.

Донской спасательный центр прибыл на место происшествия и деблокировал пострадавших.