Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 9 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Ростовской области на автодороге Таганрог-Авило-Успенка микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась около 9:20 мск в Матвеево-Курганском районе. По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий на обочине грузовик. В микроавтобусе находились семь человек, двое из них получили травмы. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Матвеево-Курганского района.

Донской спасательный центр прибыл на место происшествия и деблокировал пострадавших.