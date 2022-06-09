Москва, 9 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия должна завершить спецоперацию на Украине не позднее конца 2022 года. Об этом депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»), участвовавший в спецоперации, заявил 9 июня РИА Новости.

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По его словам, пока Украиной продолжает руководить «наркоман» — президент Владимир Зеленский — говорить о завершении военной операции рано. Однако предпосылки уже есть.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — сказал Делимханов в ответ на вопрос, может ли спецоперация завершиться до конца года.

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