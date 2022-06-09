Донецк, 9 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Артиллерия украинских войск нанесла удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:10 зафиксирована атака с позиций в городе Авдеевка. По Ясиноватой выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Михайловка в ДНР.