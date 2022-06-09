* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 9 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В уезде Париян афганской провинции Панджшер в связи с широкомасштабным наступлением в этом районе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили свою технику на полях местных жителей.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаках уезда создали атмосферу страха и терроризируют мирных жителей. Собеседники издания уточняют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили в каждом кишлаке около 50 боевиков. Часть из них размещена в мечетях, а другие ночуют в домах местных жителей.

Источники сообщили, ночью 8 июня, когда большинство жителей кишлаков спали, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будили их и требовали еды. Семьи, которые отказываются дать еду, подвергаются избиению или запугиваются стрельбой в воздух.

Также сообщается, что те талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ночевали за пределами кишлаков Парияна, отбирали у людей одеяла.

Согласно источникам, большинство боевиков составляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинций Кандагар, Урузган, Газни, Кунар, Лагман и Бадахшан, которые были недавно переброшены в Париян.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отрицали ведение боевых действий в провинции, но на днях газета Washington Post сообщила из Панджшера, что в провинцию переброшены тысячи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли и обезглавили десятки мирных жителей в Панджшере и Андарабе.