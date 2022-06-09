Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Возможную поставку Тайваню запасных частей для боевых кораблей на общую сумму $120 млн одобрил американский Госдепартамент. Об этом 9 июня сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по контрактам на уровне правительств.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источника, ранее представительство Тайваня в США подало запрос о возможности покупки американских «незасекреченных запасных узлов и запчастей для кораблей и корабельных систем» и о предоставлении логистической помощи технического характера.

Также указывается, что затем Госдеп США одобрил возможность проведения такой сделки и агентством Пентагона было направлено уведомление Конгрессу страны.

«Предлагаемая торговая сделка служит национальным экономическим интересам и интересам в сфере безопасности США, содействуя продолжению усилий получателя по поддержанию надежного оборонительного потенциала. Предлагаемая продажа поможет укрепить безопасность и оказать содействие в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что индекс потребительских цен Тайваня (ИПЦ), основной показатель инфляции, вырос на 3,39% в годовом исчислении в мае, что стало самым большим приростом почти за десятилетие