Донецк, , 10:19 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что атака боевиков по объектам в Михайловке зафиксирована в 9:15. Огонь вёлся с позиций в населённом пункте Новгородское. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.