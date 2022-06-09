Париж, 9 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Франция остается второй европейской страной, в которую Катар инвестирует больше всего средств, после Германии и Великобритании, передает BFM TV.

(сс) Christine und Hagen Graf Катар

Согласно исследованию Qadran совместно с HEC, Катар в 2019 году вложил €25,3 млрд. Из этой суммы €7,1 млрд вложено в недвижимость. Активы страны, организующей следующий чемпионат мира по футболу, оцениваются в €5,3 млрд в отрасли промышленности и строительства.

Согласно тому же источнику, доля Катара в розничной торговле составляет €4,2 млрд, в транспорте и туризме — €3,4 млрд, в телекоммуникациях и СМИ — €2,3 млрд.

«Инвестиции в недвижимость физических лиц не учитываются», — уточняют авторы исследования, согласно которым «оценка ценных бумаг катарских компаний и долей участия во Франции на конец 2021 года аналогична оценке 2019 года».

Торговля между Францией и Катаром, обусловленная французским экспортом средств производства и военной техники и катарским экспортом газа и углеводородных производных, с 2000 года росла в среднем на 16% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой находится во Франции, предупреждает о росте инфляции до 8,5% среди стран — членов ОЭСР в 2022 году.

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