Астана, 9 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Али Алтынбаева. Соответствующее распоряжение было обнародовано 9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Перед этим назначением Алтынбаев был председателем комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Ранее он также занимал руководящие посты в администрации Ала-Аты.

Стоит отметить, что после январских беспорядков, охвативших многие города Казахстана, Токаев сделал ряд перестановок в руководстве государственных ведомств. Особенно это коснулось КНБ. Тогдашнего председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова сняли с поста и обвинили в госизмене. Он находится под арестом.