Кызыл, 9 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Командир добровольческого отряда «Барс», выполняющего задачи на Луганщине, гвардии подполковник в отставке Бурьян Р. написал письмо главе Тувы Владиславу Ховалыгу, отметив мужество тувинских бойцов. Текст опубликовала пресс-служба правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга Тувинские добровольцы

В письме командир рассказал, что 27 апреля, принимая очередное пополнение, он обратил внимание на группу бойцов незнакомой национальности, державшихся чуть плотнее в строю. Это были 23 добровольца из Тувы. Подполковник добился распределения их в свою роту. Первый бой они приняли уже на следующий день.

«Увидев, как наши новые боевые товарищи дружны в наступлении и после боёв, в быту, а также выполняя боевые задачи небольшими группами, я принял решение создать взвод, состоящий только из тувинцев. В правильности этого решения я убеждаюсь каждый раз, когда парни получали и получают боевые задачи, и достойно с ними справляются», — отметил доброволец.

Отдельно Бурьян отметил взятие ими укрепрайона нацистов в лесном массиве, который до это не удавалось взять около трёх недель.

1 июня командир второго «тувинского» взвода с пятью подчинёнными вышли на задание провести разведку боем для установления огневых точек врага. Пройдя все растяжки, они незаметно подкрались к замаскированному и укрепленному блиндажу. Внезапной атакой они захватили объект, после чего вместе с подоспевшим подкреплением выбили противника из всего укрепрайона.

«Без потерь! Для всех нас это было настолько важно и неожиданно, что мы радовались как дети и стали ещё больше гордиться, что воюем вместе с нашими боевыми друзьями-тувинцами. Этот крайний бой меня и сподвиг побеспокоить вас этим письмом», — говорится в письме.

За месяц с небольшим боёв 19 бойцов из Тувы представлены к государственным наградам, шесть из них — дважды, четверо получили ранения. Подполковник выразил благодарность родным и близким своих подчинённых, заявив, что они могут гордиться своими героями. Более того, в перерывах между боями тувинские бойцы участвуют в самодеятельных концертах, что позволяет несколько разнообразить отдых.

«Чего только стоит горловое пение тувинцев! Кроме этого, декламирование стихов русских поэтов, игра на баяне, на гитаре, да и рассказы о тувинской тайге завораживают. Вот так мы живём на войне: вместе воюем, вместе отдыхаем», — заключил Бурьян Р.

Читайте также: Добровольцы из Тувы отправились для участия в спецоперации на Украине