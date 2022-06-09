Артёмовский, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM Жителя Артёмовского Свердловской области, совершившего поджог дома, отправили в колонию. Мужчина пошёл на преступление из-за мести, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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В марте 2021 года уральца вызвали на допрос в связи с кражей велосипеда, которую он совершил. Желая отомстить заявителям, мужчина пришёл ночью к их дому и совершил поджог. В результате мать и сын, обратившиеся в полицию, получили отравление угарным газом. Их смерть не наступила только благодаря своевременному вызову пожарных.

Суд приговорил свердловчанина к девяти годам трём месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год. Кроме того, мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже велосипеда.