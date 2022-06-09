Дакка, 9 июня 2022, 10:16 — REGNUM Расследование по факту крупного пожара на контейнерном складе, который унес жизни не менее 44 человек, включая 10 пожарных, начато полицией Бангладеш, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.
В деле фигурируют восемь должностных лиц, которые принимали непосредственное участие в работе объекта. Их подозревают в халатности и бесхозяйственности.
Власти предполагают, что причиной взрывов, которые последовали за пожаром и усилили масштаб происшествия, мог стать контейнер с перекисью водорода, хранившийся на складе без соответствующего разрешения. Кроме того, пожарные указывают на то, что на весь объект было лишь несколько огнетушителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в муниципалитете Ситакунда на юго-востоке Бангладеш произошел пожар на складе, который был потушен только через 4 дня. Возгорание сопровождалось сильными взрывами. В результате ЧП погибли 44 человека и около 200 пострадали.
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